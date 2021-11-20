Gençlerbirliği-Tuzlaspor maç sonucu: 0-1

Gençlerbirliği ile Tuzlaspor arasındaki kıran kırana geçen maçta kazanan konuk ekip oldu. Şenol Fidan yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, 20 puana ulaştı. Üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Başkent temsilcisi ise hedeften uzak kaldı. Tuzlaspor’a galibiyeti getiren golü ise 37. dakikada Bardhi kaydetti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Grechyshkin (Dk. 90 1 Sallalich), Metehan Mert, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz (Dk. 90+1 Muhammed Bayır), Aksel Aktaş (Dk. 65 Arda Kızıldağ), Tshibola, LuaLua (Dk. 76 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk. 90 1 Gökhan Altıparmak), Eleke

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Sedat Şahintürk, Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Ahmet Yazar), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Valente), Safa Kınalı (Dk. 62 Rahmi Anıl Başaran)

Gol: Dk. 38 Bardhi (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tayfun Aydoğan, Dk. 41 Selçuk Alibaz, Dk. 72 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)