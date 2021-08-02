Gençlerbirliği transfer çalışmalarını sürdürecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin basından sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, 1-2 futbolcu için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Akyüz, başkent ekibinin oynadığı iki hazırlık maçının ardından takımı değerlendirdi.

Akyüz, takımın ihtiyaç duyduğu 1-2 oyuncunun daha transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Teknik kadromuzun da görüşleri doğrultusunda takımımızın ihtiyaç duyduğu bir-iki mevki için transfer çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Yönetime geldiklerinde geçen yılın takımından büyük bir bölümünün takımdan ayrıldığını ifade eden Akyüz, fedakar çabalarla ciddi transferler yapılarak yeni bir takım oluşturulduğunu kaydetti.

Akyüz, bu kadronun tam bir takım olabilmesi için belli bir zamana ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Diğer takımlar 5-6 hazırlık maçı oynarken takımımız Fenerbahçe maçından sonra ikinci hazırlık maçını tesislerinde Yılport Samsunspor ile oynadı. Bu tür hazırlık maçlarında tabii ki galibiyet istenir ancak galibiyetten önemli olan, takım olma yönünde edinilecek deneyimle hocalara kadro oluşturma konusunda sağladığı katkıdır. Yeni kurulmakta olan takımımızın gerek Fenerbahçe gerekse Samsunspor maçlarındaki performansı şahsen beni umutlandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TSYD Ankara Kupası’nda 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatan Akyüz, "Sezon açılışı öncesi TSYD Ankara Kupası maçında Ankaragücü ile oynayacağımız maçın da çok yararlı, ciddi bir hazırlık maçı olacağını düşünüyorum. Takımımız hakkında da daha net kanaatlere varabileceğimiz bir maç olacaktır. Uzun zamandır futbola hasret çeken Gençlerbirliği ve Ankaragücü taraftarları için bu maç iyi bir fırsat olacak, iki takım taraftarlarının da kendilerine yakışır centilmence davranacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.