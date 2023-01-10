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Gençlerbirliği, Thomas Fontaine ve Abdullah Durak'la anlaştı

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği, Thomas Fontaine ve Abdullah Durak ile anlaştı.

10 Ocak 2023, Salı 23:43 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği, Thomas Fontaine ve Abdullah Durak'la anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defansa ve orta sahaya transfer yaptı. Başkent ekibi, 31 yaşındaki Madagaskar-Fransa uyruklu stoper Thomas Fontaine ve 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Durak’la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına anlaştı.

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Fransa’nın Olympique Lyon takımı altyapısında yetişen defans oyuncusu Thomas Fontaine; Tours FC, AJ Auxerre, Clermont Foot, Stade Reims, FC Lorient, AS Nancy ve son olarak Bulgar ekiplerinden Beroe takımı forması giydi.

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Son olarak MKE Ankaragücü kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Durak ise; Kastamonuspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında oynadı.

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