Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defansa ve orta sahaya transfer yaptı. Başkent ekibi, 31 yaşındaki Madagaskar-Fransa uyruklu stoper Thomas Fontaine ve 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Durak’la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına anlaştı.

Fransa’nın Olympique Lyon takımı altyapısında yetişen defans oyuncusu Thomas Fontaine; Tours FC, AJ Auxerre, Clermont Foot, Stade Reims, FC Lorient, AS Nancy ve son olarak Bulgar ekiplerinden Beroe takımı forması giydi.

Son olarak MKE Ankaragücü kadrosunda yer alan tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Durak ise; Kastamonuspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında oynadı.