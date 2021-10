TFF 1.Lig'de İstanbulspor'a 2-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 5 haftadaki çıkışlarını devam ettirmek istediklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.

İlk yarı hakem faktörünün etkili olduğunu savunan Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

"İyi konsantre olmuştuk, maça da iyi başladık. Ancak maçın başında Barış’ın kopup gittiği pozisyonda son adama hakem kırmızı kart vermedi. Daha sonra Barış’ın yakaladığı pozisyon var. İlk 20-25 dakika iştahlı, gole dönük oynadık ama golü bulamadık. Maalesef bir gol yedik. Lima ve LauLua’yı sakatlıktan çıktıkları için ikinci yarı oyuna dahil ettik ama oyun olarak daha da düştük."

"Maçın başından itibaren her an kavga, olay çıkarabilecek bir hakem yönetimi vardı." diyen Diyadin, "Maçın başında göstermediği kırmızı kartla da her şeye rakibimizi ortak etti. MHK’nın bu maçla ilgili hakemi iyice bir değerlendirmesini isterim. İkinci yarı oyundan düştük. Çevirme anlamında da yaptığımız hamleler çok katkı vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA)