Gençlerbirliği tek grup halinde çalıştı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlıklarına tek grup halinde devam etti. Isınma koşusu ve hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular son olarak dar alanda üç kaleli gol oyunu ile günü tamamladı.
Hazırlıklarına tek grup halinde devam eden Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma koşusu ve hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular son olarak dar alanda üç kaleli gol oyunu ile günü tamamladı.