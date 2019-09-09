Gençlerbirliği, Taylan Antalyalı transferini mahkemeye taşıyor

Transferin son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan, Galatasaray’ın yolunu tutan Taylan Antalyalı için Gençlerbirliği cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı’nın transfer sürecinin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi.

Başkent ekibi, Taylan’ın, bir sonraki satıştan pay maddesiyle Erzurumspor’a gönderildiği vurgularken, transferin bedelsiz gerçekleştirilmesi sonrasında hukuki bir araştırma başlattı.

‘İhtimal vermiyoruz’

Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Taylan’ın, Galatasaray’a transferinde bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde... Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. İki güzide kulübümüzün yöneticilerinin, yazılan, konuşulan yöntemlere başvurduklarına, hatta pırlanta gibi bir gencimizin de böyle işlere alet edildiğine ihtimal vermiyoruz. Bu hukuki takibi, hakkımızı korumak, hakkımızı aramak için yapıyoruz.”