Gençlerbirliği Stancu’yu uzattı!

Kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı. Gençlerbirliği’nde 1. lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper lig’de de çok başarılı bir sezon geçiren rumen forvet Başkent’te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.