Gençlerbirliği Stancu’yu uzattı!

Başkent ekibinde yeni sezon çalışmaları hızlı başladı. teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen Kırmızı-Siyahlılar’da bu sezonun flaş isimlerinden Bogdan Stancu’yla yeni sözleşme yapıldı.

02 Haziran 2020, Salı 08:21 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği Stancu’yu uzattı!

Kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı. Gençlerbirliği’nde 1. lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper lig’de de çok başarılı bir sezon geçiren rumen forvet Başkent’te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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