Gençlerbirliği Stancu’yu uzattı!
Başkent ekibinde yeni sezon çalışmaları hızlı başladı. teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen Kırmızı-Siyahlılar’da bu sezonun flaş isimlerinden Bogdan Stancu’yla yeni sözleşme yapıldı.
Kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı. Gençlerbirliği’nde 1. lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra Süper lig’de de çok başarılı bir sezon geçiren rumen forvet Başkent’te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.