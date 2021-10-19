Gençlerbirliği satılıyor!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nde flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Alkaralar'ın şirketleşeceği ve yüzde 40 hissesinin Belçika kulüplerden KVC Westerlo'nun sahibi olan Türk iş insanı Oktay Ercan'a satılacağı belirtiliyor.

Efsane başkan İlhan Cavcav döneminde Türk futboluna örnek kulüp olarak gösterilen ve mali açıdan devamlı artıda olan Ankara ekibi oğul Murat Cavcav döneminde ekonomik olarak zor duruma düştü. Şu an 1.Lig'de bulunan Gençlerbirliği'nin ekonomik sıkıntıdan kurtulması için bulunan formül ise şirketleşme ve hisse satışı.

Tüzük kongresi yapılacak

Alınan bilgiye göre, Ankara ekibi en kısa sürede kulübün şirketleşmesi ve satış yetkisinin verilmesi için tüzük kongresini toplayacak. Kulübün mal varlıkları sermaye olarak gösterilecek. Yetkinin ocak ayı transfer döneminden önce alınması için büyük çaba harcanıyor.

Kulübün yüzde 40'ı satılacak

Şirketleşme kararının ardından kulübün yüzde 40'nın KVC Westerlo'nun sahibi olan iş insanı Oktay Ercan'a satılacağı belirtiliyor. Kulübün yüzde 40'ı için biçilen bedel ise 13 milyon Euro. Yapılacak anlaşmada 4 yıl içinde kulübün yüzde 40 hisseyi geri alma opsiyonu bulunacağı vurgulanıyor.

Hasan Çetinkaya faktörü

KVC Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan'ın Gençlerbirliği'ne yatırım kararı almasında Hasan Çetinkaya'nın etkisi olduğu belirtiliyor. Ercan, Belçika ekibini satın aldıktan sonra Çetinkaya'yı ikinci başkan olarak göreve getirmişti. Bir dönem Fenerbahçe 'de idari menajerlik yapan Çetinkaya'nın hayatında Gençlerbirliği önemli bir yer tutuyor.

Çetinkaya, Gençlerbirliği'nde futbol oynadı

Hasan Çetinkaya, Fransa‘da Metz takımının alt yapısında futbola başlamış, 1994 ve 2003 yılları arasında Gençlerbirliği takımında forma giymişti. Çetinkaya, 2003-2007 yılları arasında Gençlerbirliği'nde genel menajerlik görevini de yürütmüştü.

Hasan Kartal'ın ismi de geçmişti

Çaykur Rizespor'un eski başkanı Hasan Kartal'ın ismi geçen sezon Gençlerbirliği ile anılmıştı. Kartal'ın kulüp başkanı olacağı iddialarına Gençlerbirliği taraftar grubu Ultras Kardeşler yaptığı açıklamayla tepki göstermişti.

Gençlerbirliği'nin durumu

Şu an 1 Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Ankara ekibi, oynadığı 8 maçta 3 kez galip gelirken 2 kez beraberlik aldı.

(Ajansspor)