Gençlerbirliği oyuncuları, öğrencilerle bir araya geldi

Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan ile Floyd Ayite ve Mats Seuntjens bugün Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Okul öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören söyleşide futbolcular gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Söyleşi sonunda okul müdürü Baki Gencer’in çiçek takdimini kabul eden futbolcular, öğrencilerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Sınıflar arası turnuvanın şampiyonu olan 12/E sınıfı ise kupasını Halil İbrahim Pehlivan’ın elinden aldı.

Gelen bir soru üzerine, birlikte çalıştığı ve en çok beğendiği oyuncunun Aleksandar Hleb olduğunu söyleyen Halil İbrahim Pehlivan, yine gelen başka bir soru üzerine de İlhan Cavcav ile olan duygusal bir anısını anlattı. İlhan Cavcav’ın Adanaspor deplasmanına tekerlekli sandalyeyle gelişini ve Gençlerbirliği’ni ne kadar sevdiğini unutamayacağını söyleyen Halil İbrahim, “Bir kez daha rahmetli başkanımızı saygı ile anıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Ayite, “Gençlerbirliği’nde hedeflerin neler” sorusuna; “Gençlerbirliği ile Avrupa kupalarında oynamayı çok isterim. Köklü bir kulübüz ve bunu başarabiliriz" dedi.

Mats Seuntjens'e yöneltilen Beşiktaş maçıyla ilgili soruya ise kırmızı siyahlı futbolcu şu şekilde yanıt verdi: "Beşiktaş ve biz mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız. Biz deplasmandan güzel bir sonuçla dönmek için yine elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki taraftarlarımızı mutlu eden bir sonuç alacağız.”

Futbolcular, organizasyondaki emekleri ve davetleri için de okul öğretmenleri Bekir Çelik ve Saadet Güner’e ayrıca teşekkürlerini sundu.