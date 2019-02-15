Gençlerbirliği nefes aldı

Spor Toto 1.Lig 22. hafta karşılaşmasında Tetaş Yapı Elazığspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen başkent ekibi aldığı galibiyetle hasrete son verdi. Gençlerbirliği deplasmanda Bogdan Stancu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Şanlıurfa GAP
Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Ali Tuna
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Idrissa Diarra, Kadir Bekmezci (Dk. 82 Guidileye), Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamine Diarra (Dk. 60 Cengizhan Akgün), Tufan Kelleci, Traore, Emir Gökçe, Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Erdem Özgenç), Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Luccas Claro, Arnason, Stancu, Alper Uludağ, Jailton (Dk. 83 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz
Goller: Dk. 19 ve Dk. 52 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 Emir Gökçe (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 41 Ahmet Sabri Fener, Dk. 46 Ahmet Burak Solakel, Dk. 74 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 40 Ahmet Oğuz