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Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan yönetiminde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

12 Kasım 2020, Perşembe 15:43 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği Mustafa Kaplan ile Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından takımı antrenmana Mustafa Kaplan çıkardı.

Lige verilen milli arada hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

ANKARA (AA)

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