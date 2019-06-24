Geçtiğimiz sezonun devre arasında Legia Varşova'dan ayrılarak MKE Ankaragücü'nün yolunu tutan 31 yaşındaki Polonyalı stoper Michal Pazdan, bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne transfer olmaya hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının ülkesinde yayım yapan Przeglad Sportowy gazetesi, Kırmızı Siyahlılar'ın Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'un da istediği oyuncuyla her konuda anlaştığını yazdı

Ankaragücü formasıyla 14 maçta forma şansı bulan ve 2 gol, 1 asistlik bir performans sergileyen Pazdan'ın Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibinden kazanacağı yıllık maaşın ise 1 milyon euro'nun biraz üzerinde olacağı öğrenildi. Oyuncunun Ankaragücü'yle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler