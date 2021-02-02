Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 23. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 23. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı. Başkent temsilcisi, Süper Lig’de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
AA