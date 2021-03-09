Gençlerbirliği Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent ekibi Twitter adresinden resmi açıklamayı spor kamuoyu ile paylaştı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

5 maçta galibiyet alamadı

Başkent ekibinde Mehmet Altıparmak 31 Ocak’ta Mustafa Kaplan’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Gençlerbirliği Altıparmak ile çıktığı ilk maçında İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ardından da çıktığı 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 de yenilgi aldı.











