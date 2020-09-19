Gençlerbirliği - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'in ikinci haftasında Gençlerbirliği ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. İlk haftayı mağlubiyet ile kapatan Gençlerbirliği sezonun ilk galibiyetini arayacak. Konyaspor ise ilk haftayı bay geçmişti. Peki, Gençlerbirliği - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı.
Süper Lig'de ikinci hafta maçında sezona mağlubiyetle başlayan Gençlerbirliği, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'u konuk edecek. Mert Nobre'nin öğrencileri bu kez sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Sezonun ilk haftasınnı bay geçen Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
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Maç başladı.
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Gençlerbirliği - Konyaspor 11'ler...
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi
Kartal galibiyet istiyor!
Konyaspor’un yeni hocası İsmail Kartal, Yeşil-Beyazlı ekipteki ilk sınavında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Deneyimli teknik adam, Başkent ekibi karşısında galibiyete uzanarak Konya’ya 3 puanla ‘Merhaba’ demek istiyor.