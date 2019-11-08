Gençlerbirliği - Kayserispor (CANLI)

Gençlerbirliği ile Kayserispor Süper Lig'in 11. haftasında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Ligin son iki sırasında yer alan iki ekipte kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Gençlerbirliği bu sezon tek galibiyetini 8. haftada almıştı. Hamza Hamzaoğlu ilk maçında sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Gençlerbirliği - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Kayserispor maçının 11'leri...

Gençlerbirliği'nin 11'i: Ertaç, Halil İbrahim, Erdem, Toure, Ramos, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio, Stancu, Nadir Çiftçi

Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Mensah, Dja Djedje, Şamil, Henrique, Umut, Adebayor.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Nicolas Polomat ve sakatlığı süren Flyod Ayite karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, topladığı 7 puan ve averajla rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor’un bir sıra üstünde 17. sırada bulunuyor.