Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, Kasımpaşa’ya karşı görev yapamayacak.

Eryaman Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak haftanın kapanış maçını, hakem Halis Özkahya yönetecek.