Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Gençlerbirliği, sahasındaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti.
14'üncü dakikada Deniz Yılmaz’ın soldan ortasında Nadir Çiftçi kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
25'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Deniz Yılmaz'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
47'nci dakikada Jailton Da Silva'nın direkten dönen topunu savunma uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada Nadir Çiftçi'nin ortasında Stephane Sessegnon takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
71'inci dakikada Deniz Yılmaz'ın pasında Bekir Yılmaz kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 4-0.
76'ncı dakikada Deniz Yılmaz, kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti: 5-0.
81'inci dakikada Ahmet Oğuz kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 6-0.
Gençlerbirliği, Eskişehir'de oynanan maçta Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti.
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xxx), Baran Eraslan (xxx), Burak Cansız (xxx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan (xx) (Dk. 52 Emrullah xxx) - Ahmet Oğuz (xxx), Halil İbrahim (xxx), Luccas Claro (xxx), Yıldırım Mert Çetin (xxx), Selçuk Şahin (xx) (Dk. 62 Bekir Yılmaz xx), Yasin Pehlivan (xxx), Stephane Sessegnon (xxx) (Dk. 77 Berat Özdemir x), Deniz Yılmaz (xxxx), Jailton Da Silva (xxx), Nadir Çiftçi (xxx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar (x) - Arda (x), Ahmet Karadayı (x) (Dk. 74 Ali Kemal x), Fatih (x), Abdullah (x), Hüseyin (x) (Dk. 65 Emre Eser x), Sezer (x), Yusuf (x), Batuhan (x), Cihan (x), Berk (x) (Dk. 59 Melih xx)
GOLLER: Dk. 14 Nadir Çiftçi, Dk. 25 - Dk. 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Stephane Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 (P) Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR (DHA)