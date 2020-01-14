Gençlerbirliği kaleci transferi yaptı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği kaleci transferini gerçekleştirdi. Ankara ekibi İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola İsveç’te IF Brommapojkarna takımında başlayan Nordfeldt daha sonra Hollanda ekiplerinden Heerenveen forması giydi. Swansea City’ye 2015 yazında transfer olan 30 yaşındaki kaleci Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile anlaştı.

Transfer sonrasında konuşan kulüp başkanı Murat Cavcav, “Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt’te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık" ifadelerini kullandı.