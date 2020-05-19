Gençlerbirliği ilk kez tüm takım olarak çalıştı

Gençlerbirliği hazırlıklarına bugün yaptığı çalışma ile devam etti. İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki kampına devam eden Gençlerbirliği bugün ilk kez tek grup halinde tüm takım olarak çalıştı. Isınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman yarı sahada çift kale maç ile noktalandı.

Antrenman öncesinde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sahada Türk bayrağıyla kutladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık ateşinin bize kazandırdığı Cumhuriyetle yaşıt olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.” dendi.



