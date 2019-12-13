Gençlerbirliği - Göztepe maç sonucu: 3 - 1

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Göztepe'ni konuk etti. Son haftalarda maç kazanamayan Gençlerbirliği saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlhan Palut ile iyi bir çıkış yakalayan ve son 5 maçını kaybetmeyen Göztepe'nin serisi ise Ankara'da son buldu.

Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren goller Stancu (2) ve Sio'dan geldi. İzmir ekibinin tek sayısını ise Reis kaydetti. 14 maçta 10 gole ulaşan Stancu, gol krallığında ilk sıraya yükseldi. Rumen golcü son 5 haftada attığı 7 golle takımının gol yükünü çeken isim olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başkent ekibi 17 puanla 11. sıraya yükseldi. Göztepe ise 20 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Castro ortasını yaptı, Jerome'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

24'üncü dakikada Castro'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

30'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kazanılan kornerde Seuntjens ortaladı. Arka direkte Stancu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

34'üncü dakikada skora denge geldi. Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Wallace Reis'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

36'ncı dakikada Gençlerbirliği tekrardan öne geçti. Seuntjens'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Sio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

67'nci dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Gassama'nın hatalı pasında topla buluşan Stancu'nun röveşatasında top ağlara gitti: 3-1.

77'nci dakikada sağ taraftan çizgiye inen Sio'nun içeri çevirdiği topta Seuntjens bekletmeden vurdu. Kaleci Beto gole izin vermedi.

83'üncü dakikada Berkan Emir ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GENÇLERBİRLİĞİ: Abdoulaye Diallo - Baiano, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 62 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 86 Sefa Yılmaz), Seuntjens (Dk. 78 Nadir Çiftçi), Stancu

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan Emir, Borges (Dk. 54 Mossoro), Castro, Halil Akbunar (Dk. 78 Eren Derdiyok), Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome (Dk. 54 Deniz Kadah)

GOLLER: Dk. 30 ve Dk. 67 Stancu, Dk. 36 Sio (Gençlerbirliği), - Dk. 34 Wallace Reis (Göztepe)

SARI KARTLAR: Stancu, Seuntjens, Hamza Hamzaoğlu (Teknik direktör), Baiano (Gençlerbirliği) - Berkan Emir (Göztepe)