Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği, son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 4 puanla 20. sırada yer alan Başkent temsilcisinde Salih Dursun, Rahmetullah ve Giovanni Sio sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Konuk ekipte ise tek eksik var. Marius Sumudica'nın öğrencilerinden sadece Andre sahada olmayacak.

Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında saat 13.30’da Eryaman Stadı’nda başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Gençlerbirliği - Gaziantep FK 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko

Tek galibiyet Beşiktaş'a karşı

Ligde şu ana kadar 5 maça çıkan ve sadece deplasmanda Beşiktaş’ı yenen Gençlerbirliği, bunun dışında bir beraberlik, üç yenilgi yaşadı. Haftaya 4 puanla 20. sırada giren başkent temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-1 yenildi. Sahasında oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemeyen Gençlerbirliği, iç sahadaki son 3 puanını geçen sezon 14 Haziran’da İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı.

Gaziantep beraberliğe abone

Konuk Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yenerek aldı. Ligde birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Gaziantep FK, dört maçtan da beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.

Gençlerbirliği, ligde geçen sezon deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.



