Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 39. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapan kırmızı-siyahlılar, çift kale maçla günü tamamladı. Başkent temsilcisi, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması, 2 Mayıs Pazar günü Eryaman Stadı’nda oynanacak.