Gençlerbirliği ile Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da bu önemli maçta sakatlığı nedeniyle Falcao, Lemina ve Luyindama forma giyemeyecek.

Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'ın 11'i belli oldu...

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Ömer, Jimmy, Taylan, Emre Mor

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Rahmetullah, Ayite, Sio

Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu!

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.