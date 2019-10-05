Gençlerbirliği - Galatasaray maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar (Gs - Gençlerbirliği şifresiz)
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken futbolseverler internet üzerinden 'Gençlerbirliği - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar araması yapıyor. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray (Gs - Gençlerbirliği) maçını hangi kanallar şifresiz verecek? Gençlerbirliği - Galatasaray maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Gençlerbirliği ile Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da bu önemli maçta sakatlığı nedeniyle Falcao, Lemina ve Luyindama forma giyemeyecek.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI İZLE
Peki, Gençlerbirliği - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Gençlerbirliği - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ TEK MAÇ CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLA
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam saat 20:00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray'da bu önemli maçta sakatlığı nedeniyle Falcao, Lemina ve Luyindama forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın 11'i belli oldu...
Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Ömer, Jimmy, Taylan, Emre Mor
Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Candeias, Sessegnon, Rahmetullah, Ayite, Sio
Galatasaray'ın Gençlerbirliği kadrosu!
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.