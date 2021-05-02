Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk ettiği 39. hafta maçında Daniel Candeias'ın sakatlanmasıyla sarsıldı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Gedson Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalan tecrübeli kanat oyuncusu, acılar içerisinde yerde kaldı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Düşerken omzundan sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Candeias, yerini Giovanni Sio'ya bıraktı. İlk tedavisi sahada yapılan 33 yaşındaki Portekizli, yayıncı kuruluşun son dakika bilgilendirmesine göre omzunun çıkması sebebiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sarı kart tartışması

Gedson, faulün ardından sarı kart görürken pozisyondan kısa bir süre sonra Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile golü buldu. Öte yandan, Fernandes’in faulünü sarı kartla cezalandıran hakem Halis Özkahya’nın bu kararı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Görüntü: beIN Sports







