Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı’nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç’ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11’de sahaya çıktı.

Gençlerbirliği’nde tek değişiklik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11’inde tek değişiklik yaptı. Bizati, geçen hafta Atakaş Hatayaspor’a 3-1 yenildikleri maçta ilk 11’de forma giyen Sio’nun yerine Sefa Yılmaz’ı sahaya sürdü. (AA)





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