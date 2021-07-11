Köşenin açılış kurdelesini Gençlerbirliği başkanı Niyazi Akdaş ile Hasan Şengel birlikte keserken, törende Başkan Niyazi Akdaş’ın yanı sıra Başkan Vekili Arif Ölmez, Asbaşkanlardan Mehmet Soylu ile Sinan Aydın, Sportif Direktör Baki Mercimek ve Teknik Direktör Metin Diyadin yer aldı.

Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Cüneyt Üstandağ’ın da katıldığı törende Gençlerbirliği eski futbolcuları, taraftarları ve Ankara basını da Hasan Şengel’i yalnız bırakmadı.

Hasan Şengel, böylesine bir köşenin varlığı ile mutlu olduğunu söylerken, Gençlerbirliği’nin zor günlerinde omuz omuza mücadele verdiği insanlarla bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu anlattı. Gençlerbirliği’nin Niyazi Akdaş ile birlikte layık olduğu yere döneceğinden şüphesi olmadığını söyleyen Şengel, tüm Gençlerbirliklilere birlik çağrısında bulundu.

Niyazi Akdaş, Hasan Şengel’in Gençlerbirliği için önemini kelimelerle anlatamayacağını, kulüp tarihindeki müstesna yerinin burada da bir köşe ile takdir edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Akdaş, “Böyle isimleri yaşarken anmak çok kıymetli, Hasan Ağabeyimiz, hepimizin ağabeyi, başkanı. Onun bu kulübe yaptıklarını kelimelerle tarif edemeyiz. Sağ olsun, var olsun.”dedi.

Birçok kişi Hasan Şengel ile ilgili Gençlerbirliği’ne dair anılarını anlattığı törende, dernek binasındaki tarihi fotoğraflar arasındaki turla tören sona erdi.



