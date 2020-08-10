Gençlerbirliği, Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, ilk transferini Süper Lig’in tecrübeli oyuncularından Diego Angelo ile gerçekleştirdi. Süper Lig’de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları da giyen Diego Angelo, başkent ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 23:51 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği, Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Süper Lig’de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın da yer aldığı imza töreninde Angelo, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği’ne bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Cavcav, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

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