Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Peki, Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Gençlerbirliği - Denizlispor muhtemel 11'ler...
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Toure, Diego, Johansson, Berat, Soner, Motta, Candeias, Sefa, Stancu
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Oğuz, Sagal, Bakalorz, Recep, Varela, Mesanovic, Rodallega.
Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Salih Dursun, Denizlispor da ise Sakıb, Özgür ve Leismann sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Milli ara öncesi Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak. Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ile 41. randevu
Süper Lig’de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.