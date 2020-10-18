Gençlerbirliği, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. İki takımda kazanarak haftayı galibiyetle tamamlamak istiyor. Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Denizlispor muhtemel 11'ler...

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Toure, Diego, Johansson, Berat, Soner, Motta, Candeias, Sefa, Stancu

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Oğuz, Sagal, Bakalorz, Recep, Varela, Mesanovic, Rodallega.

Ev sahibi Gençlerbirliği'nde Salih Dursun, Denizlispor da ise Sakıb, Özgür ve Leismann sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Milli ara öncesi Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak. Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği ile 41. randevu

Süper Lig’de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.























