Gençlerbirliği - Denizlispor maç sonucu : 1 - 2
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi ve yeni sezonda ilk galibiyetini aldı. Yeni transfer Subotic ile öne geçen Denizlispor, Rodallega'nın uzaktan attığı güzel golle farkı ikiye çıkarttı. Son anlarda Candeias'ın golü ev sahibinin puan almasına yetmedi
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi ve yeni sezonda ilk galibiyetini aldı. Yeni transfer Subotic ile öne geçen Denizlispor, Rodallega'nın uzaktan attığı güzel golle farkı ikiye çıkarttı. Son anlarda Candeias'ın golü ev sahibinin puan almasına yetmedi
Denizlispor böylece 5 maç sonunda puanını 5 yaparken Gençlerbirliği 4 maç sonunda 4 puanda kaldı. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Rodallega ise bu sezon ilk golünü atmış oldu
Maçtan dakikalar
9.dakikada Tiago Lopes'in kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti
13.dakkada Mesanovic'in şutu kaleci Nordfeldt'te kaldı
GOL! 22.dakikada Denizlispor, yeni transferi Subotic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Subotic kafayla golü attı
31.dakikada ceza sahasına gelen topa Stancu röveşata vurmak istedi ancak istediği gibi bir şut çekemedi
GOL! 45.dakikada Rodallega uzak mesafeden sert vurdu ve durumu 2-0 yaptı
SARI KART! 45+2.dakikada Robert Piris itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü
İlk yarıyı Denizlispor 2-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı
51.dakikada sol çaprazdan Ayite vurdu top az farkla auta gitti
54.dakikada Berat ceza sahası dışından vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı
62.dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ayite, Özer'in müdahelesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi
PENALTI KAÇTI! 64.dakikada Stancu penaltıyı kullandı vuruşu direkten döndü. Seken topa yine Stancu vurdu top filelere gitti ancak Rumen oyuncu bu pozisyonda topa ikinci bir oyuncu dokunmadan oynadığı için ihlal yapmış oldu
69.dakikada Sagal kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu ancak kaleci Nordfeldt topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 71.dakikada Mesanovic çıktı yerine Hadi Sacko girdi
81.dakikada Sagal'ın şutunu kaleci Nordfeldt çıkardı
DİREKTEN DÖNDÜ! 85.dakikada Rodallega yine ceza sahasına girmeden vurdu şutu direkten döndü
GOL! 90.dakikada Gençlerbirliği, Candeias'ın golüyle farkı 1'e indirdi. 1-2
Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı
Gençlerbirliği - Denizlispor maçının 11'leri...
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega