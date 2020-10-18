Gençlerbirliği - Denizlispor maç sonucu : 1 - 2

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi ve yeni sezonda ilk galibiyetini aldı. Yeni transfer Subotic ile öne geçen Denizlispor, Rodallega'nın uzaktan attığı güzel golle farkı ikiye çıkarttı. Son anlarda Candeias'ın golü ev sahibinin puan almasına yetmedi

Denizlispor böylece 5 maç sonunda puanını 5 yaparken Gençlerbirliği 4 maç sonunda 4 puanda kaldı. Denizlispor'un deneyimli oyuncusu Rodallega ise bu sezon ilk golünü atmış oldu





Maçtan dakikalar

9.dakikada Tiago Lopes'in kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti

13.dakkada Mesanovic'in şutu kaleci Nordfeldt'te kaldı

GOL! 22.dakikada Denizlispor, yeni transferi Subotic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Subotic kafayla golü attı

31.dakikada ceza sahasına gelen topa Stancu röveşata vurmak istedi ancak istediği gibi bir şut çekemedi

GOL! 45.dakikada Rodallega uzak mesafeden sert vurdu ve durumu 2-0 yaptı

SARI KART! 45+2.dakikada Robert Piris itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı Denizlispor 2-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

51.dakikada sol çaprazdan Ayite vurdu top az farkla auta gitti

54.dakikada Berat ceza sahası dışından vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı

62.dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ayite, Özer'in müdahelesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi

PENALTI KAÇTI! 64.dakikada Stancu penaltıyı kullandı vuruşu direkten döndü. Seken topa yine Stancu vurdu top filelere gitti ancak Rumen oyuncu bu pozisyonda topa ikinci bir oyuncu dokunmadan oynadığı için ihlal yapmış oldu

69.dakikada Sagal kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu ancak kaleci Nordfeldt topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 71.dakikada Mesanovic çıktı yerine Hadi Sacko girdi

81.dakikada Sagal'ın şutunu kaleci Nordfeldt çıkardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 85.dakikada Rodallega yine ceza sahasına girmeden vurdu şutu direkten döndü

GOL! 90.dakikada Gençlerbirliği, Candeias'ın golüyle farkı 1'e indirdi. 1-2

Karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı





Gençlerbirliği - Denizlispor maçının 11'leri...





Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega























