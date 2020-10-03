Gençlerbirliği, Beşiktaş’a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

03 Ekim 2020, Cumartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği, Beşiktaş’a konuk olacak

Vodafone Park’ta saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 2 maçta 1 puan aldı.

Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Teknik direktör Mert Nobre’nin çalıştırdığı kırmızı-siyahlılarda kaleci Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun’un sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş maçı öncesi uygulanan rutin Kovid-19 testlerinde ikişer futbolcu ve personelde pozitif sonuca rastlanılmıştı.

AA

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