Süper Lig'de kalmayı garantileyen Gençlerbirliği, prestij için sahada olacak. TD Hamza Hamzaoğlu dün takıma bir yemek verdi ve herkese emekleri için teşekkür etti. Bazı kesimler bunu "veda" yemeği olarak da yorumladı. Pierre-Yves Polomat cezalı. Erdem Özgenç, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz ve Giovanni Sio diye uzayan bir sakat listesi mevcut. Son haftalarda forma şansı bulan Soner Dikmen'i bir kez daha "10 numara" pozisyonunda göreceğiz. Sezon boyunca 20 maçta süre alan ama sadece 1 kez ilk 11 başlayan Rahmetullah Berişbek de ilk 11'de olacak...

Sivasspor ve Trabzonspor'un alacağı sonuçlara göre Süper Lig'i üçüncü bitirme şansı olan Beşiktaş, Ankara kafilesinde sadece 17 isme yer verdi. Takımdan ayrılıkları açıklanan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng, koronavirüs sürecinde yer alan Umut Nayir ve Adem Ljajic, cezaları bulunan Caner Erkin ve Jeremain Lens kadroda yer almıyor. TD Sergen Yalçın'ın en ileride Güven Yalçın'a, arkasında ise Abdoulaye Diaby, Tyler Boyd ve Georges-Kevin N'Koudou'dan oluşan destek hattına görev vermesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği'nin iç sahada oynadığı son 7 lig maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş son 5 maçının 4'ünü kazandı, 4 galibiyetin 3'ünde gol yemedi.

- İki takım arasında oynanan son 4 resmi maçı da Beşiktaş kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %46'lık kesim formda olan ve üçüncülük şansı devam eden siyah-beyazlı tarafta yerini almış durumda... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Derbide Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın üçüncülük şansı sürüyor. Siyah beyazlılar kazanarak Sivasspor’un Göztepe deplasmanında takılmasını bekleyecek. Trabzonspor’un CAS durumuna bağlı olarak üçüncülük Şampiyonlar Ligi kapısı olabilir. Burak Yılmaz’ın Lille transferi gündemde. Büyük ihtimal de olacak. 36 puana sahip Gençlerbirliği, kümede kalmayı garantiledi. Cezalı Polomat oynamayacak. Beşiktaş’ta ise Ljajic ve Umut Nayır sezonu kapatmıştı. Caner ve Lens de cezalı. Boateng de takımla vedalaştı ve ayrıldı. Beşiktaş’ın kazanması yüksek ihtimal.