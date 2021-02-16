Güntekin Onay, Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesini köşesinde değerlendirdi. Larin'in oynadığı süre içinde topla etkili olamadığını ve düşük verimle karşılaşmayı tamamladığını ifade eden Onay "Larin dışında Beşiktaş’ta herkes görevini fazlasıyla yaptı." dedi.

Güntekin Onay'ın yazısı şöyle;

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında attığı golün en az 2 katını kaçırdı. Beşiktaş, başkent deplasmanında maça kararlılık ve yüksek bir motivasyonla başladı. İlk düdükle birlikte Gençlerbirliği’ni baskı altına alan siyah beyazlılar, Ghezzal’in mükemmel golüyle üstünlük sayısını henüz 4’üncü dakikada buldu. 1-0’dan sonra da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, ilk 30 dakika geride kaldığında topa %71 oranla sahip oldu ancak bulduğu net gol pozisyonlarından Aboubakar ile sonuç alamadı. Atiba-Josef-Ljajic ve Ghezzal arasındaki güçlü pas bağlantısı siyah beyazlı ekibi üstün kılarken, eksik olan Larin’in eşlik edememesi ve kanat beklerinin yeterince hücumlara derinlik katamamasıydı.

20 maçtır en az 1 kez gol sevinci yaşıyor20 maçtır en az 1 kez gol sevinci yaşıyor

PEŞ PEŞE NET FIRSATLAR

Devrenin son bölümde kendi yarı sahasından daha fazla çıkmaya başlayan Gençlerbirliği, Candeias ile net bir pozisyon bulsa da kaleci Ersin’i geçemedi.

İkinci yarının başında üstüste Ghezzal ve Aboubakar ile gole yaklaşan Beşiktaş, farkı ikiye çıkartamayınca Başkent ekibinin direnci arttı. Sakatlık geçiren Ghezzal’in yerine N’koudou; Aboubakar’ın yerine ise Cenk oyuna dahil olduktan sonra bitime 15 dakika kala Beşiktaş, iki net fırsatı daha Cenk Tosun ve Larin ile değerlendiremedi.

JOSEF DE ÇOK iYiYDi

Şiddetini artıran ve sahayı beyaza bürüyen kara rağmen hız kesmeyen Beşiktaş, ısrarla ikinci golü aramaya devam etti. Usta golcü Cenk Tosun, bulduğu fırsatları temiz gol vuruşlarıyla sonuçlandırdı ve Beşiktaş 3 gol atıp en az iki katını kaçırdığı maçı 3-0 ile geçti. Dün Josef de Souza, Ghezzal ile birlikte sahanın en iyisiydi.

LARİN DIŞINDA HERKES GÖREVİNİ YAPTI

Oynadığı süre içinde çok çalışan ancak top ile etkili işler yapamayan Larin dışında Beşiktaş’ta herkes görevini fazlasıyla yaptı. Gençlerbirliği ise Beşiktaş’a oyunun hiçbir bölümünde kafa tutamadı ve mahkum oynadığı maçı farklı kaybetti.