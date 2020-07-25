Gençlerbirliği - Beşiktaş maç sonucu: 0-3

Süper Lig'İn son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Maçtan önemli anlar şöyle;

Mücadele konuk ekip Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Henüz 2. dakikada Beşiktaş gol pozisyonuna girdi. Atiba'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Diaby, açının azalmasına rağmen vuruşunu yaptı ve Ertaç topu kornere çeldi.

7.dakikada Beşiktaş yine Diaby ile pozisyona girdi ama golü bulamadı. Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Diaby ceza sahasına girdi vuruşunu yaptı ancak top yerden auta gitti.

Atiba direğe takıldı

12.dakikada gelişen Beşiktaş atağında Boyd'un sol kanattan yaptığı ortada Atiba'nın şutu direkten auta çıktı.

16.dakikada Beşiktaş'ta Diaby'nin attığı gol, elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

22.dakikada Gençlerbirliği, mücadeledeki ilk tehlikeli pozisyona girdi. Genç forvet İlker'in şutu direğin yanından dışarı gitti.

33.dakikada Gençlerbirliği serbest vuruştan Flavio ile golü buldu ancak golden önce topun takım arkadaşının eline çarptığı gerekçesiyle VAR, golü iptal etti...

39.dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Roco'nun yerine Necip oyuna girdi.

42.dakikada Gençlerbirliği Gökhan ile gole çok yaklaştı ancak top direğin hemen yanından auta gitti.

N'Koudou'nun 43. dakikada attığı gol de VAR tarafından elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı. 46. dakikada Beşiktaş'ta Boyd kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak şutunu kaleci kurtardı.

49'da Elneny'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutu az farkla auta gitti.

51.dakikada Beşiktaş, Candeias'ın ceza sahası içinde topa elle müdahelesi sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Atiba'nın vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş deplasmanda 1-0 öne geçti.

Diaby sonunda attı!

77.dakikada orta sahadan hızlı çıkan Beşiktaş'ta savunma arkasına sarkan Diaby kaleciden sıyrıldı ve boş kaleye golünü attı!

Elneny'den ilk gol!

79'da Gençlerbirliği ceza sahasında yerde kalan Diaby, takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Elneny bu sezonki ilk golünü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş, Sivasspor'un Göztepe'ye yenilmesiyle ligi 62 puanla üçüncü sırada bitirdi.!

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Gençlerbirliği - Beşiktaş ilk 11'ler:

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

Gençlerbirliği'nin 11'i: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker

Beşiktaş ile Gençlerbirliği 92. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla Süper Lig’de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş’ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul’da rakibini 4-1 mağlup etti.

Ankara’daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara’daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21’ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara’da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Deplasmanda son 7 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi. İki ekip arasında Ankara’da oynanan son 7 lig maçından 3’ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3’ü de berabere bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000’de de 4-0’lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul’da Beşiktaş’ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.