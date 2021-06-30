TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Başkent ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pas kontrol çalışmasının ardından koşuyla günü tamamladı.

Antrenmanı, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Başkan Akdaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "İlk transferimizi yaptık, kaleci Ramazan (Köse) ile anlaştık. İnşallah arkası da gelecek." dedi.

Akdaş, "El birliğiyle eski sorunları çözüp, kulübü düzlüğe çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama o kadar çok sorun var ki insanı bezdiriyor. Oyuncuların paralarını ödememişler, adamlar ihtar çekmiş. Önümüzdeki sezonun parasını almaya kalkıyorlar." ifadelerini kulandı.

Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Akdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Transfer yasağı bir tek Sio’dan geldi. 200 bin avro, onu hallederiz, bir şey değil. Esas öbürleri arka arkaya gelirse o bizi zorlar. Ama şimdilik herhalde gelebilecek olan yok, tek tek ödüyoruz. Yapmayı planladığımız şu; gelirimizi hesaplayacağız, harcamamızı ona göre yapacağız, bütçeyi aşmayacağız. Aldığımız yardımlarla eski borçları, beyefendilerin aldığı paraları ödemeye kalkacağız. Millet evler, katlar, kotralar almış biz parasını ödeyeceğiz."

Akdaş, 19 Mayıs Stadı’na ilişkin soru üzerine, "Ankaragücü, Sayın Bakanla görüşmüş, 19 Mayıs’ın projeleri hazırmış. 1-2 ay içinde inşaata başlanıyormuş. Ama Faruk Koca’nın verdiği beyanata göre, ’Gençlerbirliği Eryaman’da kalsın, biz 19 Mayıs’ı alalım’ diyorlar. Öyle bir şey olamaz, ortak bir noktada Faruk Koca ile anlaşırız. Anlaşmayacak bir şey yok. Ankaragücü de Ankaramızın güzide kulüplerinden biri. Faruk Bey zamanında bana ’Ankaragücü’ne gel sen başkan ol’ dedi. Ben Gençlerbirlikli olduğumu, Ankaragücü’nü kabul edemeyeceğimi izah ettim. O da kabul etti, kendisi oldu. Faruk Bey ile anlaşırız, aramız iyi." şeklinde konuştu.

AA