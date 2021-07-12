Yazılı açıklama yapan Akyüz, Gençlerbirliği yönetimi olarak görevi aldıktan sonra yoğun bir çalışma içine girdiklerini aktardı.

İlk olarak teknik direktör Metin Diyadin ile sözleşme imzalayıp mevcut kadronun durumunu tespit ettiklerini dile getiren Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancılarımızın çoğunun sözleşmesi bitmiş, sözleşmesi bitmeyen yabancı oyuncularımızın da maliyetlerinin mevcut şartlarda çok yüksek olduğunu gördüğümüzden, kulübü bu maddi külfetlerden kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattık. Bu çerçevede elimizde kalan oyuncu kadrosunu yeni takviyelerle kısa sürede lige hazır hale getirme mecburiyetini de göz önüne alarak, takımın ihtiyacı olan mevkilere kulübün maddi durumunu da hesaba katarak nokta transferler yapmaktayız. Kulübün düştüğü bu durumda boşa harcanacak bir liralık lüksümüzün bile olmadığını bilerek, yaptığımız transferlerin takıma direkt katkı sağlayacak ve maliyet olarak bütçemizi zorlamayacak oyuncular olduğunu söylemeliyiz."

Muammer Akyüz, kamp programları ve çalışmaların planlanması konusunda hazırlık yapıldığını vurgulayarak, "Takımımız 22 Temmuz tarihine kadar tesislerimizde çalışmalarına devam edecek. 22 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Kızılcahamam’da kamp yapılacak. Kamp tarihleri ve sezon açılışını göz önüne aldığımızda, çok hızlı hareket etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Ancak çok hızlı yapılan işlerde hata payının ve yanılmanın yüksek olacağını bildiğimizden, bu ihtimalleri minimize etmek, hatta hiç olmaması için çok titiz ve yoğun bir transfer çalışması yürütmekteyiz." şeklinde görüş belirtti.

Transferlerin devam edeceğini vurgulayan Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğal olarak yapılacak transferleri finanse etmenin yanında, gönderilecek yabancı oyuncuların geçmiş ve güncel alacaklarının ödenmesi hususunda da yoğun bir finansman temini çalışmaları yürütmekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız nokta transferlerimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Yeni transferlerimiz, Ramazan Köse, Kerem Can Akyüz, Mert Kula, Dmytro Grechyshkin, Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola dışında ihtiyaç olan mevkilere üç veya dört oyuncu daha transfer etmeyi düşünmekteyiz. Bu konuda da çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız tüm oyuncularımızı kampa yetiştirmektir. Tüm taraftarlarımız ve futbolseverler rahat olsun. İzlerken keyif alacakları bir takım oluşturmak adına tüm imkanlar kullanılmaktadır. Bunun yanında taraftarlarımız ve futbolseverlerden tek isteğimiz, hem iyi bir takımı izlemek hem de kulübe katkı sağlamak amacıyla kombine alma konusunda yarış içinde olmalarıdır."