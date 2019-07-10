Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Gençlerbirliği, transferde bombayı Valencia'da forma giyen Aymen Abdennour ile patlatmaya hazırlanıyor. İspanya'da yayım yapan AS gazetesi, Kırmızı Siyahlılar'ın geçmişte de sıklıkla Türk kulüplerinin gündemine gelen Tunuslu defans oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Haberde 29 yaşındaki stoperi bu yaz kesinlikle elden çıkarmayı planlayan Valencia'nın başkent ekibiyle yaptığı pazarlıklarda sona geldiği ve sözleşme detaylarını görüşmeye başladığı ifade edildi. 2015 yazında Monaco'dan 22 milyon euro karşılığında Valencia'nın yolunu tutan deneyimli savunmacı, son iki sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler