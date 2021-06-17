Başkent kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında Muammer Akyüz, yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni başkan Niyazi Akdaş başta olmak üzere herkesin elini taşın altına koyduğunu anlatan Akyüz, "Kulübümüzü hak ettiği yere taşımak amacıyla görev üstlendik. Taraftarımız ve delegemizin bu yönetime gösterdiği güven ile teveccüh, sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmaktadır. 10 Haziran’da yapılan genel kurulda görevi alır almaz merhum başkanımız İlhan Cavcav’ın mezarını ziyaret ederek, kulübümüzü düştüğü bu durumdan çıkartmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü verdik." ifadelerini kullandı.

"Yapılması gereken ilk iş, kulübün mevcut durumunun fotoğrafını çekmek, yeni sezon takımını kurmak için sportif direktör ve teknik direktör seçimlerini yapmaktı." diyen Akyüz, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar hızla devam etmekte olup, en kısa zamanda sonuçlanacaktır. Yönetimimizin öncelikli hedeflerini bir yıl sonra yapılacak olağan genel kurula kadar belirledik. Onları da şöyle sıraladık. Kulübün bize göre büyük olan borçlarını en azillerinden başlayarak azaltmak ve sürdürülebilir bir finansman durumuna getirmek. Bozulmuş olan kulübün kurumsal yapısını yeniden ideal bir yapıya oturtmak. Kulübün ana tüzüğünde de bulunan kulüp yönetim organlarından yönetim kurulunun yanında divan, denetim ve disiplin kurulu gibi kurullara tam işlerlik kazandırmak. Bu sayede görev alan tüm Gençlerbirliği sevdalılarının kulübe katkılarının sağlanması ve aidiyet duygularının artırılması sağlanacaktır."

"Önceliğimiz Süper Lig ’e çıkmak"

Akyüz, şeffaf bir yönetim anlayışı oturtmaya çalıştıklarını ve Süper Lig’de yeniden yerlerini almayı hedeflediklerini vurguladı.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini aktaran Akyüz, "Bize göre, ’Ne olursa olsun bu sezon Süper Lig’e çıkalım’ anlayışı kısa zaman önce yaşadığımız başarısızlık ve haya kırıklıklarının benzerlerine sebep olabilir. Onun bu hedefin yapısal ve finansal temellerin sağlamlaştırılması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Önceliğimiz tekrar Süper Lig’e çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ankaralı siyasetçiler ile iş insanlarından destek beklediklerini dile getiren Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bahsettiğimiz bu başarı programı, yalnızca başkan ve yönetimimizin tek başına yapacağı bir iş değildir. Bu başarı, yönetimimizin yanında taraftarlarımızın, yerel yönetimlerimizin, özellikle de Ankaralı siyasetçilerimizin ortak çabası ile olacak. Tabii ki bu arada spor basınının da katkılarına çok daha fazla ihtiyaç duyacağız. Dünyadaki şehirlerin en önemli marka yüzlerinden biri, o şehirlerin futbol kulüpleridir. Başarılı bir futbol kulübünün bulunduğu şehrin ekonomisine, sosyal yaşamına, turizmine, kısacası marka değerine çok fazla katkı yapacağı unutulmamalı. Onun için başta siyasetçilerimizin, belediye başkanlarımızın, iş insanlarımızın ve tüm Ankaralıların, Cumhuriyetin bir simgesi olan Gençlerbirliği’ne katkı sağlamalarını bekliyoruz."

ANKARA (AA)