Gençlerbirliği - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti Bu sezon ki ilk üç puanını geçen hafta Trabzonspor deplasmanında alan Gençlerbirliği ilk galibiyetini de Alanyaspor karşısında almak iiçin sahaya çıktı. Erol Bulut yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanan Alanyaspor ise galibiyet serisini devam ettirmenin peşindeydi. Ancak iki takım da istediklerini alamadı ve iki takım da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldılar.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ kanattan Santos Candeias’ın ortasında Alanyaspor savunmadan seken topta buluşan Bogdan Stancu’nun şutu kaleci Jose Marafona’dan döndü.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.

44. dakikada Bogdan Stancu, Weliton ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada topun başına geçen Stancu meşin yuvarlağı kaleci Jose Marafona’nın solundan filelerle buluşturdu. 1-0

60. dakikada Daniel Candeias’ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.

62. dakikada Nsakala‘nın ortasında Papiss Cisse’nin kafa vuruşunda top auta gitti.

66. dakikada Juanfran’ın ortasına iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1

84. dakikada cezasahasında topla buluşan Papiss Cisse’nin vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Seuntjens), Flavio, Toure, Polomat, Diallo (Dk. 61 Berat Ayberk Özdemir), Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu (Dk. 61 Ayite), Sio

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos (Dk. 53 Bammou), Bakasetas (Dk. 77 Musa Çağıran), Junior Fernandes (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Cisse

Goller: Dk. 45 2 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Candeias, Dk. 64 Polomat, Dk. 88 Fabricio (Gençlerbirliği), Dk. 51 Djalma Campos, Dk. 72 Welinton, Dk. 75 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Maçın 11'leri

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Diallo, Baiano, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse