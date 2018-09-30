Gençlerbirliği - Afjet Afyonspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 7'de 7 yapan Gençlerbirliği, lig tarihinin en iyi başlangıç yapan takımı oldu.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Luccas Claro, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton, Sessegnon (Dk. 84 Cosmin Matei), Ahmet İlhan Özek (Dk. 61 Nadir Çiftçi), Mert Nobre (Dk. 76 Bekir Yılmaz)

AFJET AFYONSPOR: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 79 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Mehmet Seyfettin Sedef, İsmet Benli, Nazmi Candoğan, Taşkin İlter, Onur Ramazan Toprak (Dk. 53 Ersel Aslıyüksek), Yasin Yener, Mendy, Abdulkadir Kuzey (Dk. 53 Oltan Karakullukçu)

GOL: Dk. 71 Jailton (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Bekir Yıldız, Hakan Arıkan (Gençlerbirliği) - Mendy, Yasin Yener, İsmet Benli (Afjet Alanyaspor)