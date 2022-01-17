Gençlerbirliği - Adanaspor maç sonucu: 0-3

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın perdesi Ankara'da kapandı, Gençlerbirliği ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan 90 dakikanın ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı hakimiyeti eline alan Adanaspor, mücadeleyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Akdeniz ekibine üst üste 4. galibiyetini getiren goller; Samuel Tetteh (2) ve Thomas Bruns'tan geldi.

Adanasporlu futbolcular, attıkları ilk golün ardından Ahmet Çalık forması çıkararak geçtiğimiz günlerde vefat eden futbolcuyu andı.

6 maçtır kaybetmeyen Sait Karafırtınalar'ın ekibi, 32 puanla 7. sıraya yerleşti, Play-Off hattına bir adım daha yaklaştı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği ise 26 puanla haftayı 10. sırada kapattı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Erkan Akbulut xx, Kemal Mavi xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Ömürcan Artan xx, Metehan Mert xx, Mert Kula xx (Baran Başyiğit dk. 80 ?) Kerem Can Akyüz x (Musa Şahindere dk. 80 ?), Gökhan Gül x, Tshibola xx, Barış Alıcı xx, Serdarcan Eralp x (Sami Gökhan Altıparmak dk. 56 xx), Lima xx, Eleke x (Bieliaiev dk. 56 xx)

Yedekler: Ramazan Köse, Atalay Gökçe, Sallalich, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx (Bruns dk. 46 xxx), Evren Korkmaz xx, Roche xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xxx, Benasser xx, Cem Özdemir xx (Eren Karadağ dk. 46 xx), Uğurcan Yazğılı xx, Celil Yüksel xx (Ulaş Zengin dk. 86 ?), Fıratcan Üzüm xxx, Tetteh xxx (Innocent dk. 88 ?)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Özer Enes Soylu, Harun Kaya, Rüştü Hanlı,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Tetteh (dk. 51 ve 70), Bruns (dk. 57) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Kerem Akyüz, Serdarcan Eralp, Eleke, Mert Kula (Gençlerbirliği), Fıratcan Üzüm (Adanaspor)