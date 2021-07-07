Gençlerbirliği, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, 2'si altyapısından olmak üzere 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla futbolcular için imza töreni düzenlendi.

Törende, son olarak Samsunspor'da oynayan Kerem Can Akyüz ile 2, geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen kaleci Ramazan Köse ile 2+1, altyapıdan yetişen futbolculardan Abdullah Şahindere ile 3, Mustafa Seyhan ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Akdaş, transfer sezonunu açtıklarını, öncelikle Ramazan Köse'yle, sonrasında altyapıdan gelen futbolcular ve yeni katılan Kerem Can Akyüz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, "Her geçen gün takıma ilave futbolcular kazandıracağız. İnşallah iyi ve ekonomik bir kadro kurmada başarılı oluruz. Hedefimiz tabii ki kulübü borç batağından kurtarmak ama onun yanında da başarılı bir kadro kurup Süper Lig 'e tekrar çıkabilmek, o hedefle de ilerliyoruz." diye konuştu.

Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Baki Mercimek ise yeni transferleri tanıtmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan Köse, daha önce bu camiada forma giymiş, Süper Lig'de de çok tecrübe edinmiş bir kalecimiz, kendisi de büyük fedakarlıklar yaparak camiamıza katkı sağlamayı kabul etti, ona teşekkür ediyoruz. Kerem Can Akyüz, TFF 1. Lig'de çok tecrübeli, çok değerli bir sol bek, birkaç defa şampiyonluk yaşamış bir sol bek, o da projemize inandı, katkılarıyla umut ediyoruz ki şampiyonluk yaşatacaktır. Abdullah Şahindere, genç kardeşimiz, altyapıda uzun zamandır takip ettiğimiz, profesyonel, gelecek vadeden, milli takımda da oynayan genç bir stoperimiz. Mustafa Seyhan, orta saha oyuncumuz, onunla da sözleşmeyi yeniledik. Herkese hayırlı, uğurlu olsun."

Basın mensuplarının kulübün borcuna yönelik sorusu üzerine başkan Akdaş, "Giovanni Sio'nun yetiştirme bedelinden 200 bin avro transfer yasağımız var, onu kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Başkan Akdaş, sıkıntı yaşamadan, iyi bir kadro ile lige başlamak istediklerini belirtti.

AA