Gençlerbirliği: 2 - Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada Gençlerbirliği’nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Aksel Aktaş’ın ortasına yükselen Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.
20. dakikada Gençlerbirliği’nde Barış Alıcı, rakip ceza sahası içindeki karambolde topla buluştu. Alıcı’nın çektiği şutta top, kaleci Erhan’da kaldı.
48. dakikada Kerem Şahin’in orta sahadan attığı derinlemesine pasla ceza sahası önünde buluşan Bursasporlu Acolatse’nin sert şutunu kaleci Übeyd güçlükle çıkardı.
56. dakikada Lualua’nın sol kanattan gönderdiği ortaya yükselen Eleke, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
74. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arasına sızan Eleke, topla ceza sahası içerisine kadar sokuldu. Topa bekletmeden sert bir vuruş yapan Nijeryalı oyuncunun şutu direkten döndü.
87. dakikada Bursasporlu Vefa Temel’in ceza sahası yayı dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
90+5. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Lima, ceza sahası içerisine kadar sokulduktan sonra boş durumda olan takım arkadaşı Grechyshkin’e oynadı. Topu boş kaleye gönderen Ukraynalı oyuncu farkı ikiye çıkardı 2-0.
İHA