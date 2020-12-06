Gençlerbirliği: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1

ANKARA/DHA
Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra galip geldi.
Bu arada Alanyasporlu Bakasetas, 90+5'inci dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat (Dk. 85 Halil İbrahim Pehlivan), Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 78 Murat Yıldırım), Candeias, Soner Dikmen, Sio (Dk. 85 Sefa Yılmaz), Stancu (Dk. 63 Gökhan Altıparmak)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ahmet Gülay (Dk. 87 Umut Güneş), Siopis (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 79 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 79 Hasan Ayaroğlu), Bakasetas, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Adam Bareiro), Babacar
GOLLER: Dk. 41 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 75 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 83 Bakasetas (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 72 Polomat, Dk. 78 Sio, Dk. 81 Toure, Dk. 90 4 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Dk. 81 Bakasetas, Dk. 85 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Çağdaş Atan (Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü)
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