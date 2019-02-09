Gençlerbirliği: 0 - Osmanlıspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Osmanlıspor’a 2-0 mağlup olurken, Osmanlıspor ligde 8. galibiyetini aldı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 18:16
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Gençlerbirliği: 0 - Osmanlıspor: 2

Stat: Eryaman 

Hakemler: Serkan Çınar xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Salih Mazlum xx 

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan x, Erdem Özgenç xx (Berat Özdemir dk. 75 x), Luccas Claro x, Alper Uludağ xx, Barış Başdaş x, Bekir Yılmaz x, Nadir Çiftçi x, Bady x (Cosmin Matei dk. 33 xx), Jailton Paraiba x, Stephane Sessegnon x (Ahmet İlhan Özek dk. 87 ?), Bogdan Stancu x 

Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Rahmetullah Berişbek, Engin Bekdemir 

Teknik Direktör: Erkan Sözeri 

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xxx, Caner Arıcı xx (Ousmane N'Diaye dk. 87 ?), Anıl Karaer xxx, Tortol Lumanza Lembi xxx, Eric Ayuk Mbu xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer xxx (Beykan Şimşek dk. 81 ?), Hasan Kılıç xx (Galip Güzel dk. 71 x), Mertan Caner Öztürk xxx 

Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ognjen Todorovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Magaye Gueye 

Teknik Direktör: Osman Özköylü 

Goller: Burhan Eşer (dk. 6), Sinan Kurt (dk. 10) (Osmanlıspor) 

Sarı kartlar: Jailton, Nadir Çiftçi, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Karcemarskas, Muhammed Bayır, Mertcan Öztürk, Sinan Kurt, Eric Mbu Ayuk (Osmanlıspor) 

İHA

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