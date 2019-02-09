Gençlerbirliği: 0 - Osmanlıspor: 2

Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan x, Erdem Özgenç xx (Berat Özdemir dk. 75 x), Luccas Claro x, Alper Uludağ xx, Barış Başdaş x, Bekir Yılmaz x, Nadir Çiftçi x, Bady x (Cosmin Matei dk. 33 xx), Jailton Paraiba x, Stephane Sessegnon x (Ahmet İlhan Özek dk. 87 ?), Bogdan Stancu x
Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Rahmetullah Berişbek, Engin Bekdemir
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xxx, Caner Arıcı xx (Ousmane N'Diaye dk. 87 ?), Anıl Karaer xxx, Tortol Lumanza Lembi xxx, Eric Ayuk Mbu xxx, Sinan Kurt xxx, Burhan Eşer xxx (Beykan Şimşek dk. 81 ?), Hasan Kılıç xx (Galip Güzel dk. 71 x), Mertan Caner Öztürk xxx
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ognjen Todorovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Magaye Gueye
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Burhan Eşer (dk. 6), Sinan Kurt (dk. 10) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Jailton, Nadir Çiftçi, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Karcemarskas, Muhammed Bayır, Mertcan Öztürk, Sinan Kurt, Eric Mbu Ayuk (Osmanlıspor)
İHA