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Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası ne zaman düzenlenecek?

Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Sakarya’nın ev sahipliğinde 4-14 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

23 Haziran 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası ne zaman düzenlenecek?

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu’nda 4-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek.

Dereceye giren sporcuların Avrupa şampiyonalarına katılma hakkı elde edeceği ve teknik heyet tarafından uluslararası turnuvalarda değerlendirilebileceği şampiyona, 14 Temmuz’da Wushu Kung Fu Galası ile son bulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılacak müsabakalara seyirci alınmayacak.

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