Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı. Üçüncü gün müsabakaları sonunda madalya kazananların belirlenmesinin ardından İstanbul bölgesi judocuları 6 altın ve 1 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. Kocaeli 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile ikinciliğini garantilerken, Ankara bölgesi 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Son gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şöyle;

Kadınlar: 70Kg: 1. Merve Topoğlu (Ankara), 2. Şeydanur Aydın (Balıkesir), 3. Burcu Aksoy (Edrine), 3. Melkike Kablan (Ankara).

78 Kg: 1. Öznur Efe (Manisa), Ece Zurnacı (Kuğla), 3. Saliha Taşan (Batman), 3. A. Kübra Aydoğdu (Konya).

+78 Kg: 1. Kübranur Esir (İstanbul), Mine Kalender (Burdur), Yağmur Şengül (İzmir), 3. Sevda Taşlı (Düzce).

Erkekler: 90 Kg: 1. Fatih Kösa (İstanbul), 2. Y. Emre Kılınç (Ordu), 3. Can Güzel (İstanbul), 3. Hasan Şimşek (Konya).

100 Kg: 1. M. Can Talay (Konya), 2. F. Enes Acet (Balıkesir), 3. Samet Kakık (Antalya), 3. Batuhan Küçükkaya (Samsun).

+100 Kg: Emrullah Uçar (Ankara), Hakan Akar (Ordu), Y. Barbaros Aksoy (Sakarya), 3. Furkan Güner (Samsun).

DHA