Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası, Ankara’da sona erdi. Şampiyona Keçiören’de Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenledi. Kadınlarda 63 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Işıl Zafer, 52 kiloda Ankara EGO Spor’dan Öykü Özbey, 44 kiloda İstanbul Çağrı Kızılspor’dan Canan Gündüz, 68 kiloda İstanbul Beykoz Belediyespor’dan Sude Yaren Uzunçavdar, 49 kiloda Ankara Türk Telekomspor’dan Aleyna Şenyurt, 42 kiloda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Esmanur Aydın, 46 kiloda İstanbul Çağrı Kızılspor’dan Şeyma Köseoğlu, 59 kiloda İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan Hatice Pınar Yiğitalp ve 68 kiloda İstanbul Beykoz Belediyespor’dan Büşra Öztürk birincilik elde etti.

Erkeklerde ise 55 kiloda Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan Enes Kaplan, 45 kiloda Ankara EGO Spor’dan Hamza Osman Aydoğan, 68 kiloda Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan Cemil Tarık Altıngöz, 78 kiloda Ankara Barış Özelspor’dan Rahmet Baran Şimşek, 48 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Yüşa Arif Kabaca, 78 kiloda İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan Mehmet Efe Özdemir, 63 kiloda Ankara Mamak Belediyespor’dan Kadir Şantaş, 73 kiloda Ankara EGO Spor’dan Yiğithan Kılıç, 51 kiloda Gaziantep Belediyespor’dan Yunus Emre Taş ve 59 kiloda Ankara Türk Telekomspor’dan Ömer Faruk Dayıoğlu birinci oldu.

AA