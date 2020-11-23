Gençler kupa maçını bekliyor

Ancak bu maçtan önce Sarı-Lacivertliler’in kupa sınavı var. Kanarya, yarın Sivas Belediyespor ile tur mücadelesi verecek. Erol Bulut, bu karşılaşmada Sadık, Novak, Ademi, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk gibi isimleri oynatmayı planlıyor. Bulut ayrıca, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında dikkatleri üzerine çeken gençlere şans vermeyi düşünüyor. Sağ bek Serhat Ahmetoğlu, sol bek Mikael Askarov, stoper Gürkan Başkan ve orta saha Eyüp Akcan, Sivas Belediye karşısında şans bulması muhtemel altyapı oyuncuları arasında yer alıyor.



