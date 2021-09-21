Erasmus Gençlik Programı kapsamında desteklenen Türkiye Tenis Federasyonu'nun yürütücüsü olduğu "Geleceğin Tenis Sporunu Gençler İçin Gençlerle Şekillendiriyoruz Projesi"ne 9 bölgeden bin genç katıldı. Yapılan toplantılarda, gençlerin tenis sporuyla tanışmaları, sporu aktif yapmaları için ne gibi engeller olduğu ve bu engellerin çözümünde ilgili kurumlara düşen roller tartışıldı.

Ankara’da, 81 ilden 150 gencin katıldığı zirve toplantısında, proje kuralları çerçevesinde hazırlanan "kamudan, sivil toplum kuruluşlarından, belediyelerden, sosyal çevreden ve kendimizden beklentiler" başlıklarının yer aldığı rapor yayımlandı.

Gençler, spor ekipmanındaki vergilerin kaldırılması veya azaltılmasını bekliyor

Gençler, raporda kamudan ve sivil toplum kuruluşlarından beklentilerini şu şekilde sıraladı:

"Spor ekipmanındaki vergilerin kaldırılması veya azaltılması, kamuda spor alanında görev alan karar vericilerin spor geçmişinin olması, kamu kurumlarının birbirini tanımayan tenisseverleri buluşturacak mecralar oluşturması, devlet kanallarında tenisle ilgili daha çok yayın yapılması, yerel yönetimlerin nitelikli sporculara sponsor desteği sağlaması, performansında düşüş yaşayan sporculara mentorlük desteğinin sağlanması ve yerelde kamu destekli kurs sayısının arttırılmasını istiyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarından, bireylerin bölgesel bazlı tenis sporuna katılımının araştırılması, iyileştirme politikalarının oluşturulması, ulusal ve uluslararası alanda ilgili kurumlarla iş birliği ve faaliyetlerin artırılması, basın yayın organlarını kullanarak tenisi tanıtmak, daha fazla bireye ulaştırmak, tenis sporu için tesis, ekipman/malzemelerin temin edilmesi, ücretsiz kullanımının önü açılması, tenis sporuyla ilgili projelerin oluşturulması ve proje fikirlerinin desteklenmesi bekliyoruz."

Kortlarda belirli saatlerde herkesin ulaşabileceği antrenörlerin olması istendi

Belediyelerden, kortlarda belirli saatlerde herkesin ulaşabileceği eğitici/öğretici antrenörlerin olması, kapalı tenis kortlarının çoğaltılması, belediye tarafından spor tesislerine ulaşım sağlanması, başarılı sporculara devlet desteği ve burs imkanı sağlanması, yurt dışına sporcu ve antrenörlerin eğitim amaçlı gönderilmesini bekleyen gençler, sosyal çevreden de yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetlerinin artırılması, sponsorların maddi/manevi destek sağlaması, popülaritesi yüksek olan kişilerin reklam yüzü olması, sürdürülebilirlik ve ön yargıların kırılarak motive edici konuşmaların yapılıp tenise olan saygının artırılmasını istiyor.

Gençler, spora başlayanlarda da çaba göstermesi, kendilerini geliştirmesi, ilgisi olduğu spora veya herhangi bir kültürel aktiviteye vakit ve nakit ayırması, alanda kendisini bir noktaya kadar geliştirmiş gençlerin, öğrenmek isteyen diğer gençlere/insanlara gönüllü eğitmenlik yapması, profesyonel kariyer planlaması, doğru kaynaklardan bilgi edinmek ve gelişmeleri takip etmelerini bekliyor.

"Geleceğin tenis sporunu gençlerle şekillendirmek istedik"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenisi geliştirmek için birçok projede yer aldıklarını söyledi.

Proje üretirken gençlerin ne düşündüğünü de merak ettiklerini belirten Durmuş, şöyle devam etti:

"Geleceğin tenis sporunu, gençler için gençlerle şekillendirmek istedik. Çok güzel dönüşler aldık. Gerçek bir çalıştay oldu. Bu sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, belediyeler, okullar ve tüm birimlerle paylaşacağız. Gençler, geleceğin tenisi için ne düşünüyorsa bugün onu raporladılar. Bu raporu, tüm yerel yönetimlerimize ve yöneticilerimize ileteceğiz. Federasyon olarak üzerimize düşen şey, bugünden sonra gençlerin düşüncelerini, geleceğin tenisçilerine, geleceğin tenisçi velilerine uygun projeler üreteceğiz ve bu yolda devam edeceğiz."

"Türkiye’de tenisin yaygınlaşması için çalışıyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı da AB Ulusal Ajansı olarak Türkiye’de sporu desteklediklerini ifade etti.

Sporu, Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasında önemli bir iletişim ve etkileşim aracı gördüklerini vurgulayan Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Türkiye’de tenisin yaygınlaşması için Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Tenis Federasyonu ve diğer ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz. Biz Avrupa Birliği Başkanlığı Ulusal Ajansı olarak özellikle tenis sporu konusunda önemli projelere destek olduk. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Türk sporunu desteklemeye devam edeceğiz."

AA